У якому випадку нейтральний атом перетворюється на позитивний йон?
Физика
У якому випадку нейтральний атом перетворюється на позитивний йон?
Ответ(ы):
Гость:
Нейтральный атом станет положительными ионом если потеряет один или несколько электронов.
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