Сколько можно составить шестизначных чисел из цифр 1 2 2 2 2 3

Математика
Сколько можно составить шестизначных чисел из цифр 1 2 2 2 2 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моно составить одиннадцать шестизначных чисел 
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