ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО Опишите игрушку: белая собачка с коричневыми ушами, используя синонимы (2 -4 предложения)
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ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО Опишите игрушку: белая собачка с коричневыми ушами, используя синонимы (2 -4 предложения)
Ответ(ы):
Гость:
Беалая собачкос коричневыми ушами цветь белый коричнывый уши большые носама собака маленькая
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