Помогите пожалуйста сделать краткую запись на тему Философия в Советском союзе 20 век .( марксизм - ленинизм) .... Пожалуйста срочно нужно .Завтра зачёт

Обществознание
Помогите пожалуйста сделать краткую запись на тему Философия в Советском союзе 20 век .( марксизм - ленинизм) .... Пожалуйста срочно нужно .Завтра зачёт
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