2) Arthur was a leittle boy but he... swim better than me A)could B)might C)can 3)"take a sweater with you, Ann. It...get colder later", the mother said A)may B)had to C)have to
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2) Arthur was a leittle boy but he... swim better than me A)could B)might C)can 3)"take a sweater with you, Ann. It...get colder later", the mother said A)may B)had to C)have to
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Нужно четверостишье по "Рубаи" Омар Хайям Про дружбу. Что-бы первые две строчки рифмовались,третья нет и четвертая снова рифмовалась.
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