Какое давление создает газ на дно бочки, высота какой 1.2м.

Физика
Какое давление создает газ на дно бочки, высота какой 1.2м.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P = po * g * h  po - плотность ( для газа 1,6 кг / м³ )  g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг )  h - высота ( 1,2 м )  p = 1,6 * 10 * 1,2 = 19,2 Па 
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