Сравни дроби: 29/11 и 11/29, 5 21/22 и 4 20/21, 9 27/59 и 9 12/23

Математика
Сравни дроби: 29/11 и 11/29, 5 21/22 и 4 20/21, 9 27/59 и 9 12/23
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
29/11 > 11/29, 5 21/22 > 4 20/21, 9 27/59 < 9 12/23
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