Сравни дроби: 29/11 и 11/29, 5 21/22 и 4 20/21, 9 27/59 и 9 12/23

Математика

Сравни дроби: 29/11 и 11/29, 5 21/22 и 4 20/21, 9 27/59 и 9 12/23

Автор: Гость