Преступление и наказание. 1)Семейное положение Радиона Раскольникова 2)Жилищны?? условия Р.Р 3)Материальное Положение Р.Р 4)Вид деятельности Р.Р 5)Значение фамилии и имени Р.Р 6)Описание внешности Р.Р

Литература
Преступление и наказание. 1)Семейное положение Радиона Раскольникова 2)Жилищны?? условия Р.Р 3)Материальное Положение Р.Р 4)Вид деятельности Р.Р 5)Значение фамилии и имени Р.Р 6)Описание внешности Р.Р
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. был один 2. жил не очень хорошо. в какой-то квартире не убраной и грязной. 3. был бедный. 4. ни чем не занимался.
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