Преступление и наказание. 1)Семейное положение Радиона Раскольникова 2)Жилищны?? условия Р.Р 3)Материальное Положение Р.Р 4)Вид деятельности Р.Р 5)Значение фамилии и имени Р.Р 6)Описание внешности Р.Р
Литература
Преступление и наказание. 1)Семейное положение Радиона Раскольникова 2)Жилищны?? условия Р.Р 3)Материальное Положение Р.Р 4)Вид деятельности Р.Р 5)Значение фамилии и имени Р.Р 6)Описание внешности Р.Р
Ответ(ы):
Гость:
1. был один 2. жил не очень хорошо. в какой-то квартире не убраной и грязной. 3. был бедный. 4. ни чем не занимался.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО Опишите игрушку: белая собачка с коричневыми ушами, используя синонимы (2 -4 предложения)
Алгебра