Первым московским патриархом был ... . а) Гермоген . В) Никон. С) Иов. Д) Филарет.

История
Первым московским патриархом был ... . а) Гермоген . В) Никон. С) Иов. Д) Филарет.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С) Иов. Иов (в миру Иоанн) (1589—1605 гг. ) - первый Московский патриарх и всей Руси.
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