Первым московским патриархом был ... . а) Гермоген . В) Никон. С) Иов. Д) Филарет.
История
Первым московским патриархом был ... . а) Гермоген . В) Никон. С) Иов. Д) Филарет.
Ответ(ы):
Гость:
С) Иов. Иов (в миру Иоанн) (1589—1605 гг. ) - первый Московский патриарх и всей Руси.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше чем на рынке.сколько всего де??ег истратил покупатель если в магазине он истратил на 1563 руб....
Математика
1)Сделай краткую запись задачи. В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали, их осталось 39 кг. Сколько килограммов груш продали, ес...