Петя задумал число. прибавил к нему 4, из полученной суммы вычел 5, к разности прибы??ил 2 и в результате получил 3. какое число задумал петя?
Математика
Петя задумал число. прибавил к нему 4, из полученной суммы вычел 5, к разности прибы??ил 2 и в результате получил 3. какое число задумал петя?
Ответ(ы):
Гость:
3-2+5-4=1+5-4=6-4=2 Тут надо обратную опеоацию делать, то есть вычислять наоборот.
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