Петя задумал число. прибавил к нему 4, из полученной суммы вычел 5, к разности прибы??ил 2 и в результате получил 3. какое число задумал петя?

Математика

Петя задумал число. прибавил к нему 4, из полученной суммы вычел 5, к разности прибы??ил 2 и в результате получил 3. какое число задумал петя?

Автор: Гость