(а+2)(а+5)-(а+3)(а+4) при а=-0,4 найдите значение выражения

Алгебра
(а+2)(а+5)-(а+3)(а+4) при а=-0,4 найдите значение выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(-0,4+2)•(-0,4+5)-(-0,4+3)•(0,4+4)= 1,6•4,6-2,6•3,6=7,36-9,36=-2
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