В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же печенья, по 300г в ка??дой. Сколько килограммов печенья привезли в магазин, если масса конфет в коробках 67 кг 500г.
Математика
В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же печенья, по 300г в ка??дой. Сколько килограммов печенья привезли в магазин, если масса конфет в коробках 67 кг 500г.
Ответ(ы):
Гость:
1)67кг500г=67500г 2)67500:450=150(коробок)конфет привезли. 3)150*300=45000(грамм) 4)45000г=45кг Ответ:45 кг печенья привезли в магазин. .................../........конфеты......./.......печенье в одной шт../...........450гр........./..........300гр всего кг....../.............67500......./...........? Вот так только не обращай на точки по другому не получается.
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