В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же печенья, по 300г в ка??дой. Сколько килограммов печенья привезли в магазин, если масса конфет в коробках 67 кг 500г.

Математика

В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же печенья, по 300г в ка??дой. Сколько килограммов печенья привезли в магазин, если масса конфет в коробках 67 кг 500г.

Автор: Гость