Запишите произведение: а) 32*128 в виде степени числа 2; б) 125*625 в виде степени числа 5. Срочноо

Алгебра

Запишите произведение: а) 32*128 в виде степени числа 2; б) 125*625 в виде степени числа 5. Срочноо

Автор: Гость