Запишите произведение: а) 32*128 в виде степени числа 2; б) 125*625 в виде степени числа 5. Срочноо
Алгебра
Запишите произведение: а) 32*128 в виде степени числа 2; б) 125*625 в виде степени числа 5. Срочноо
Ответ(ы):
Гость:
32*128= 125*625=
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