Составить предложения по схемам. Прилагательное сущ и сущ глагол прилагательное.

Русский язык
Составить предложения по схемам. Прилагательное сущ и сущ глагол прилагательное.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
светил яркий луч солнца. пекло полящее солнце Сахары. ломалась сухая ветвь дерева. дул сильный ветер с моря.   или глагол прилагательное существительное дополнение   Прошли золотые часы  восхищенья. Мерцали волшебные искры костра. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Записать наименьшее семезначное и наибольшее пятизначное число .
Ответить
Русский язык
Вставить окончания прилагательных и определить их род у всех. Свеж...(род) салями Забав... (род) кенгуру консервирован...(род) иваси маршрут...
Ответить
Қазақ тiлi
Слово бапкер и шакырт плиз по лицам помогите по казахскому
Ответить
Другие предметы
Скажите название знаменитого романа А.Дюма
Ответить
География
Типичное животное тундры: a)пингвин б)белый медведь с)лось д)песец
Ответить