Составить предложения по схемам. Прилагательное сущ и сущ глагол прилагательное.
Русский язык
Составить предложения по схемам. Прилагательное сущ и сущ глагол прилагательное.
Ответ(ы):
Гость:
светил яркий луч солнца. пекло полящее солнце Сахары. ломалась сухая ветвь дерева. дул сильный ветер с моря. или глагол прилагательное существительное дополнение Прошли золотые часы восхищенья. Мерцали волшебные искры костра.
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