Слово бапкер и шакырт плиз по лицам помогите по казахскому
Қазақ тiлi
Слово бапкер и шакырт плиз по лицам помогите по казахскому
Ответ(ы):
Гость:
1ж-мен бапкермiн.шакыртпын 2ж-сен бапкерсин.шакыртсын 2ж.с.т.-сиз бапкерсиз.шакыртсыз 3ж-ол бапкер.шакырт (вместо ы-i)
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