У атома кремния число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд ядра равны соответственно
Химия
У атома кремния число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд ядра равны соответственно
Ответ(ы):
Гость:
Si число электронов на внешнем уровне равно 4заряд ядра равен +14
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