Какой объем воздуха необходим для сгорания 28 л водорода?

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2H2+O2=2H2O согласно реакции кислорода нужно два раза больше чем водорода значит 28*2=56л О2. В воздухе содержится 20 % кислорода. 56/0.2=280л воздуха. Пропорция 56---20% X-----100% x= 56*100/20=280л