Почему мы видим тела, которые не являются источниками света??

Физика
Почему мы видим тела, которые не являются источниками света??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Излучение,  от источников света, упав на поверхность предметов, меняет свое направление и попадает в глаза. 
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