Почему мы видим тела, которые не являются источниками света??
Физика
Почему мы видим тела, которые не являются источниками света??
Ответ(ы):
Гость:
Излучение, от источников света, упав на поверхность предметов, меняет свое направление и попадает в глаза.
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