Помогите решить пример по дейсвиям распишите (24000:80-300):20+(561:17+726):11

Математика
Помогите решить пример по дейсвиям распишите (24000:80-300):20+(561:17+726):11
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