Выпишите из текста слова с безударной гласной в корне.Поставьте ударение,подчерк??ите безударную гласную.Рядом напишите проверочное слово.Запишите самостоятельно 2-3 слова на безударную гласную,проверяемую ударением. Как прохл...
Русский язык
Выпишите из текста слова с безударной гласной в корне.Поставьте ударение,подчерк??ите безударную гласную.Рядом напишите проверочное слово.Запишите самостоятельно 2-3 слова на безударную гласную,проверяемую ударением. Как прохладно в чаще еловой! Я цветы в охапке несу... Одуванчик белоголовый, Хорошо ли тебе в лесу?
Ответ(ы):
Гость:
1.цветы (безударная гласная "е",ударение падет на "ы",проверочное слово-цвет). 2.несу (безударная гласная "е",ударение падает на "у",проверочное слово-нёс). 3.белоголовый (в корне бел безударная гласная "е",проверочное слово "белый"; в корне голов безударная гласная "о",ударение падает на вторую "о",проверочное слово-головы (ударение на первое "о")). 4.лесу (безударная гласная "е",ударение падает на "у",проверочное слово-лес).
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