Выпишите из текста слова с безударной гласной в корне.Поставьте ударение,подчерк??ите безударную гласную.Рядом напишите проверочное слово.Запишите самостоятельно 2-3 слова на безударную гласную,проверяемую ударением. Как прохл...

Русский язык

Выпишите из текста слова с безударной гласной в корне.Поставьте ударение,подчерк??ите безударную гласную.Рядом напишите проверочное слово.Запишите самостоятельно 2-3 слова на безударную гласную,проверяемую ударением. Как прохладно в чаще еловой! Я цветы в охапке несу... Одуванчик белоголовый, Хорошо ли тебе в лесу?

Автор: Гость