Прочитайте . Красивая нежная музыка , одинокая яркая звезда . Составьте два предло??ения : в первом употребите слосочетание в иминительном падеже, во втором - в винительном ПОМОГИТЕ

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Прочитайте . Красивая нежная музыка , одинокая яркая звезда . Составьте два предло??ения : в первом употребите слосочетание в иминительном падеже, во втором - в винительном ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 В соседнем доме играла красивая нежная музыка.( именительный)  Моя маленькая сестра увидела одинокую яркую звезду.( Винительный)
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