Прочитайте . Красивая нежная музыка , одинокая яркая звезда . Составьте два предло??ения : в первом употребите слосочетание в иминительном падеже, во втором - в винительном ПОМОГИТЕ

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Прочитайте . Красивая нежная музыка , одинокая яркая звезда . Составьте два предло??ения : в первом употребите слосочетание в иминительном падеже, во втором - в винительном ПОМОГИТЕ

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