Срочно!Коля шел со скоростью 80 м мин и уронил варежку Таня находилась от Коли на ??асстоянии 240 м увидела что он что то уронил со скоростью 160 м мин она добежала до варежки подняла ее и бросилась за Колей сколько времени Т...
Математика
Срочно!Коля шел со скоростью 80 м мин и уронил варежку Таня находилась от Коли на ??асстоянии 240 м увидела что он что то уронил со скоростью 160 м мин она добежала до варежки подняла ее и бросилась за Колей сколько времени Таня догоняла Колю
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