Срочно!Коля шел со скоростью 80 м мин и уронил варежку Таня находилась от Коли на ??асстоянии 240 м увидела что он что то уронил со скоростью 160 м мин она добежала до варежки подняла ее и бросилась за Колей сколько времени Т...

Математика

Срочно!Коля шел со скоростью 80 м мин и уронил варежку Таня находилась от Коли на ??асстоянии 240 м увидела что он что то уронил со скоростью 160 м мин она добежала до варежки подняла ее и бросилась за Колей сколько времени Таня догоняла Колю

Автор: Гость