В чем заключается особенность вегетативного размножения по сравнению с половым
Биология
В чем заключается особенность вегетативного размножения по сравнению с половым
Ответ(ы):
Гость:
Вегетативное размножение это бесполое размножение.
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