Как решить уровнение? а) 6 ЦЕЛЫХ 2-е 13-надцатых -X= 3 ЦЕЛЫХ 7-ь 13-надцатых
Математика
Как решить уровнение? а) 6 ЦЕЛЫХ 2-е 13-надцатых -X= 3 ЦЕЛЫХ 7-ь 13-надцатых
Ответ(ы):
Гость:
6(2/13) - Х =3(7/13) -Х=3(7/13)-6(2/13) -Х=-3(5/13) домножаем на (-1) получается Х=3(5/13)
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