1)длина прямоугольника ? см ширина 3 см периметр прямоугольника 24 см площадь прямоугольника ? см квадратных 2)длина прямоугольника 8 см ширина 5 см периметр прямоугольника ? см площадь прямоугольника ?квадратных см. 3)длина пр...
Математика
1)длина прямоугольника ? см ширина 3 см периметр прямоугольника 24 см площадь прямоугольника ? см квадратных 2)длина прямоугольника 8 см ширина 5 см периметр прямоугольника ? см площадь прямоугольника ?квадратных см. 3)длина прямоугольника 6 см ширина ? см периметр прямоугольника ? см площадь прямоугольника 12 квадратных см
Ответ(ы):
Гость:
1)длина=9см,плщадь=27см квадратных 2)периметр=26см, площадь=40см квадратных 3)Ширина=2см,периметр=16
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