Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария первого и Кс??ркса? какое из сражений было решающим в ходе греко персидских войн

Гость: Гость:

реки были малочисленными. Персидская армия в те времена представляла собой огромную, прекрасно обученную военную машину которая сметала целые государства. Персия еще обладала огромным флотом, самым большим в то время. Но благодаря таким факторам как " быстроходность своего флота, капризы природы, и конечно уникальную храбрость греков" (сравнимую только пожалуй с упертостью и храбростью русского солдата) они выиграли эту легендарную битву став мировой державой после Персии.