Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария первого и Кс??ркса? какое из сражений было решающим в ходе греко персидских войн

История
Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария первого и Кс??ркса? какое из сражений было решающим в ходе греко персидских войн
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
реки были малочисленными. Персидская армия в те времена представляла собой огромную, прекрасно обученную военную машину которая сметала целые государства. Персия еще обладала огромным флотом, самым большим в то время. Но благодаря таким факторам как " быстроходность своего флота, капризы природы, и конечно уникальную храбрость греков" (сравнимую только пожалуй с упертостью и храбростью русского солдата) они выиграли эту легендарную битву став мировой державой после Персии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиииз 920 очень срочно нужно
Ответить
Математика
Как решить уровнение? а) 6 ЦЕЛЫХ 2-е 13-надцатых -X= 3 ЦЕЛЫХ 7-ь 13-надцатых
Ответить
Математика
1)длина прямоугольника ? см ширина 3 см периметр прямоугольника 24 см площадь прямоугольника ? см квадратных 2)длина прямоугольника 8 см ширина 5 с...
Ответить
Алгебра
(а+2)(а+5)-(а+3)(а+4) при а=-0,4 найдите значение выражения
Ответить
Биология
В чем заключается особенность вегетативного размножения по сравнению с половым
Ответить