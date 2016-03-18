ПЯТЬ различных точек ABCD и E расположены на прямой так, что АВ =6, AD = 2? AE = 2? CE = 4. какие 2 точки крайние?

Математика

ПЯТЬ различных точек ABCD и E расположены на прямой так, что АВ =6, AD = 2? AE = 2? CE = 4. какие 2 точки крайние?

Автор: Гость