Пять шесть предложений с отрицательной частицей не из басни Крылова

Гость: Гость:

1.Охотно мы дарим, что нам не надобно самим. 2. Конь добрый на крестце почти его повез, катиться возу не давая. 3. Невежда также в ослепленье бранит науки и ученье, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды. 4.А нет прилики вору, или наказывать всех сплошь и без разбору: то вора этим не уймешь и не исправишь.. 5.У кошек, как у нас (кто этого не знает?), не без греха в надсмотрщиках бывает.