Рассчитайте количество вещества (моль) и массу каждого продукта, образующегося при проведении следующих превращений: кальций → оксид кальция → гидроксид кальция → хлорид кальция, если было взято 80 г кальция Срочно , пожалуйста...

Химия

Рассчитайте количество вещества (моль) и массу каждого продукта, образующегося при проведении следующих превращений: кальций → оксид кальция → гидроксид кальция → хлорид кальция, если было взято 80 г кальция Срочно , пожалуйста )))

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