Рассчитайте количество вещества (моль) и массу каждого продукта, образующегося при проведении следующих превращений: кальций → оксид кальция → гидроксид кальция → хлорид кальция, если было взято 80 г кальция Срочно , пожалуйста...
Химия
Рассчитайте количество вещества (моль) и массу каждого продукта, образующегося при проведении следующих превращений: кальций → оксид кальция → гидроксид кальция → хлорид кальция, если было взято 80 г кальция Срочно , пожалуйста )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca+O2->2CaO CaO+H2O->Ca(OH)2 Ca(OH)2+2HCl->CaCl2+2H2O n=m\M M(Ca)=40 г\моль n(Ca)=80\40=2 моль n(Ca)=n(CaO)=2 моль m=n*M M(CaO)=56 г\моль m(CaO)=56*2=112 г n(CaO)=n(Ca(OH)2)=2 моль M(Ca(OH)2=74 г\моль m(Ca(OH)2)=74*2=148 г n(Ca(OH)2)=n(CaCl2)=2 моль M(CaCl2)=111 г\моль m(CaCl2)=111*2=222 г
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