Бурандадин такырыьбына ангиме Комектесши пожалуйста

Гость: Гость:

Сен жаңадан алған шкафтың тетіктерін бұрағышпен бұрандадың. Кешегі алған бұрандағышты қашан әкелесің? Есть слова бұраңдадың. Когда человек кривляется ломается, тогда говорит сен неге бұраңдадың? Вам какое из понятии нужно? Бүгін Еркін бала бақшаға барғысы келмей, көп бұраңдады.