Значение воды для растений как минимум 8 подпунктов

Гость: Гость:

•Вода обеспечивает поток питательных и минеральных веществ по проводящей системе растения. •Прорастание семян зависит от наличия воды. •Вода участвует в процессе фотосинтеза. •Водные растворы, наполняющие клетки и межклетники, обеспечивают растению упругость, таким образом растение сохраняет свою форму. • Все процессы в живом растительном организме проходят при участии воды. •При недостатке влаги в почве нарушается нормальная функция корней, всасывающие корешки отмирают, растение испытывает минеральное голодание.