План на тему Жили и Дина

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Жилин и Дина - герои рассказа Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник» . Жилин и Дина принадлежат к разным народам. Жилин -русский офицер, который попал в плен к татарам. Дина - дочь Абдул-Мурата, хозяина Жилина. Их дружба началась не сразу. Жилин впервые увидел Дину, когда она принесла ему воды. Автор так описывает девочку. Ей было тринадцать лет, она была похожа на своего отца. Одета она была в синюю длинную рубаху. У Дины длинные волосы. Сначала она испугалась Жилина, она смотрела на Жилина, как на какого-то дикого зверя. Даже ее отцу стало смешно, когда Жилин подал ей кувшин, а она отпрыгнула от него, как дикая коза. Когда Жилин немного обжился в татарском ауле, он начал мастерить разные поделки. Сначала он слепил куклу, одел ее в татарские одежды и поставил на крышу. Дина увидела это и позвала других татарских девочек. Потом она увидела, что Жилин ушел в сарай, и схватила куклу. У Дины это была ее первая кукла. Но ее разбила злая старуха. Жилин понял, что девочка огорчилась, и сделал куклу еще лучше. Так началась их дружба. Дина тайком от всех носила Жилину еду. Она знала, что пленников плохо кормят. Сначала это было козье молоко, потом сырные лепешки, а однажды - кусок баранины. Дина, как и Жилин, любила помогать другим людям. Если бы не Дина, Жилин никогда не смог бы сбежать второй раз. Их с Костылиным посадили в глубокую яму, из которой пленникам не выбраться. Жилин чувствовал, что Дина его не бросит. Он наделал девочке из глины разных фигурок лошадей, собак. Дина пришла на другой день к яме и сказала Жилину, что их хотят убить. Жилин попросил Дину помочь, но она отказалась. Жилин подумал, что девочка испугалась. Однако ночью в яму упала длинная палка. По ней и выбрался Жилин. Дина помогала русскому офицеру сбить замок с кандалов. Когда у нее это не получилось, она заплакала от горя. Девочка знала, что она больше никогда не увидит Жилина, если даст ему убежать. Но она пожертвовала собой, своими чувствами. Дина не только помогла ему бежать, но и приготовила немного еды. Я думаю, что отношения Дины и Жилина можно назвать настоящей дружбой. Тринадцатилетняя девочка сделала то, на что не могли решиться взрослые люди. Она спасла Жилина от смерти. А тот подарил ей детство. Я думаю, что игрушки, сделанные Жилиным, были первыми в жизни девочки