Какие факты свидетельствуют о сближении России с Адыгеи

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Турецко-татарский гнет и его гибельные последствия для кавказских народов издавна вызывали стремления обрести по-мошь русского государства, сблизиться с Россией. Еще в XIV-XV вв. постепенно восстанавливались культурные и политические связи Руси со странами Кавказа. Русская летопись говорит о разорении, причиненном нашествием татаро-монгольских полчищ народам Кавказа ("про сих же слышахом, яко многи страны поплениша: ясы, обезы и косоги..."). С большой осведомленностью летописец сообщает о "страшном море в восточных странах". В 1346 г. от этого "мора" пострадали обезы, черкесы, армяне, грузины и др. Рассказывает летописец и об опустошительных завоеваниях на Кавказе Тамерлана2. Свержение татаро-монгольского ига русским народом имело всемирно-историческое значение. Это событие произвело сильное впечатление на Востоке и изумило Западную Европу. Ликвидация обломочных золотоордынских ханств на Великом волжском пути - Казани (в 1552 г.) и Астрахани (в 1556 г.) укрепило экономические и политические позиции русского централизованного государства. С этого времени возросло международное значение России в восточных и европейских делах. Были восстановлены традиционные связи между Россией и народами Кавказа. Опыт борьбы с татаро-монголами и другими завоевателями показал народам Кавказа, что Россия не только умеет постоять за себя, но и оказать помощь другим народам. "Русское централизованное государство сыграло огромнейшую роль в исторических судьбах русского, украинского, белорусского и других народов нашей страны. С самого начала своего возникновения оно явилось притягательным центром и опорой для братских народов, боровшихся против иноземных поработителей"3. 1 Христо Ботев. Публицистика. М. 1953, стр. 36. 2 Очерки истории СССР. Период феодализма. Т. П., М., 1953, стр. 743. 3 Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654-1954 гг.). "Правда", 1954, 12 января. Во второй половине XVI века турецко-татарская политика на Северном Кавказе активизировалась. Присоединение Казанского и Астраханского ханств открыло России путь в страны Ближнего и Среднего Востока. Предвидя это, Турция в течение всей первой половины XVI века усиленно, но безуспешно стремилась сколотить антирусский блок из Крымского, Казанского и Астраханского ханств. Россия не только помешала организации такого б тока, но и преградила Турции дальнейший путь на север, закрепив свои позиции в Поволжье и войдя в тесные и дружественные отношения с народами Кавказа, а также установив выгодные для обеих сторон торговые связи с Ираном. Наличие общего врага- Турции способствовало некоторому сближению России и Ирана в XVI - XVII вв. Турецкие агрессоры постоянно угрожали южным районам России, а крымский хан - центру русского централизованного государства - Москве. "Она (Москва) да будет неодолимою преградою для хана, а если не удержит, то заградите ему путь к Москве своею грудью!"-так наставлял свое войско Иван IV. В этой обстановке рождается идея сближения и союза России с народами Кавказа, которые также искали союзников и друзей для отражения иноземных, в основном турецких, нашествий. Связи Адыгеи с Россией в XIII-XV вв. были крайне затруднены из-за татаро-монгольских завоеваний: опорный пункт Киевской Руси на Таманском полуострове - Тмутаракань уже перестал быть русским владением. Новый этап во взаимоотношениях адыгов с Россией начинается с середины XVI века. В России в это время усиливался обмен между отдельными областями, и небольшие местные рынки начали постепенно концентрироваться в один всероссийский рынок. Учитывая неизбежность обострения отношений с Турцией и Ираном, Иван IV непрерывно укреплял свои позиции на Северном Кавказе. В 1557 г. адыгейские и кабадринские земли были добровольно присоединены к России. Был положен первый кир-пич в здание адыгейско-кабардинско-черкесско-русской дружбы. В 1563 году на реке Терек возникло одно из первых русских укреплений - Терки, по просьбе кабардинского князя Темрюка Идаровича. В 1567 г. был построен Сунженский острог при устье реки Сунжи (в 1571 году, по требованию Турции, это укрепление было снесено). По просьбе кабардинских князей в 1577 году на Тереке вновь появился "Терский город". В 1588 году на правом рукаве устья Терека был построен Тюменский городок. Русское государство умело использовало ситуацию Кавказа для борьбы с такими опасными противниками, какими являлись Турция и Иран в XVI-XVIII вв. В этих условиях Иван IV выступал как прогрессивный деятель, опытный дипломат царской, феодальной России.