Разбери слова по составу .Небольшой , грустные, хитрее.
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Разбери слова по составу .Небольшой , грустные, хитрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшой Окончание ой Приставка не Корень больш Оснава небольш Грустные Окончание ые Корень груст Суффикс н Основа грустн Хитрее Окончание ее Корень хитр Основа хитр
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