Пятое сделайте плиз а то поставят 2
Химия
Пятое сделайте плиз а то поставят 2
Ответ(ы):
Гость:
4Li+O2=2Li2O 4Na+O2=2Na2O Al + O2 = Al2O3 в зависимости от условий: 2Fe + O2=2FeO (t) 3Fe + 2O2=Fe3O4(t) 4Fe + 3O2=2Fe2O3 (t)
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