Пишем: Что написать о друге в пустых строчках? СРООООЧНО!!
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Пишем: Что написать о друге в пустых строчках? СРООООЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My friend is Masha by me. m My friend Masha is 10 (ten) years old. He has got a big family, he can help me with my problems. My friend is great!
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