Письмо другу на английском где-то 10 предложений
Английский язык
Письмо другу на английском где-то 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из каких профессий,специальностей пришли в разговорный язык следующие фразеолог??змы? 1.Сидеть у моря и ждать погоды,бросить якорь,полный вперед,...
Английский язык
Математика
Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них поймал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1)...
Қазақ тiлi