Письмо подруге с благодарностью

Гость: Гость:

Здравстуй, дорогая Лиза(любое имя)! Недавно был Новый Год, и я получила твой подарок! Он просто великолепен! Это ожерелье со всякими стразами такое красивое! Я благодарю тебя за это! Спасибо тебе огромное! Люблю, твоя Марина (твоё имя)