Письмо подруге с благодарностью

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Письмо подруге с благодарностью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравстуй, дорогая Лиза(любое имя)! Недавно был Новый Год, и я получила твой подарок! Он просто великолепен! Это ожерелье со всякими  стразами такое красивое! Я благодарю тебя за это! Спасибо тебе огромное! Люблю, твоя Марина (твоё имя)
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