2x^4-18x^2=5x^3-45x. c объяснением пожалуйста.
Математика
2x^4-18x^2=5x^3-45x. c объяснением пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^4-5x^3-18x^2+45x=0 x^2(2x^2-5x-18)+45x=0 (x^2+45x)(2x^2-5x-18)=0 x^2+45x=0 2x^2-5x-18=0 x(x+45)=0 D=25+4*2*18=25+144=169 x=0; x=-45; x1=18/4=4,5; x2=8/4=2; Ответ:0;-45;4,5;2.
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