Питается клубникой и блюдами из нее. lt;br /gt; Самый настоящий сгусток энергии.lt;br /gt; Ей очень сложно усидеть на одном месте.lt;br /gt; Поэтому за ней нужен глаз да глаз.lt;br /gt; Только отвернулся, а ее уже и след просты...

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Питается клубникой и блюдами из нее. lt;br /gt; Самый настоящий сгусток энергии.lt;br /gt; Ей очень сложно усидеть на одном месте.lt;br /gt; Поэтому за ней нужен глаз да глаз.lt;br /gt; Только отвернулся, а ее уже и след простыл!lt;br /gt; 2. Какое из этих слов не сложное: козерог, единорог, носорог, бегемот, дикобраз.lt;br /gt; 3. Миша читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. над первой главной было написано Л, над второй-ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвертой Лк. А что был написано над пятотой главой? ЛК, КЛ, кЛ, К, к?lt;br /gt; 4. Предлоги за, пред, под, над и около могут использоваться в составе нераспростроненных обстоятельств места: за городом, перед домом, под горой, над лесом, около школы. Четыре из них могут использоваться в составе нераспростаненных обстоятельств времени. А какой не может?lt;br /gt; 5. В итальянских сказках действуют король и королева- re и regina. А как перевести с итальянского на русский язык слово zarina? Царевна, царица, царевич, царина, цесаревич?lt;br /gt; 7. Какое из этих названий предметов одежнды образовано от названия части тела? Варежка, перчатка, сапог, валенок, платье?lt;br /gt; 8.Изготовление тонкой витой золотой проволки было медленной и нудной работой. А как называлась эта проволока? Сурдинка, баклуша, просак, канитель, каракуль.lt;br /gt; 9. К формам повелительного наклонения иногда присоединяется частица -ка (например реши-ка эту задачу). А может ли она присоединяться к формам единственного числа изъявительного наклонения? 1. Да, но только в форме 1 лица. 2.Да, но только к форме 2 лица. 3.Да, но только ко 1 и 2 лица. 4.нет.lt;br /gt; 10. Какое из этих слов объединяет ворону и шляпу? Проглотить, проморгать, прогулять, промолчать, прокаркать?lt;br /gt; 11. В словах рис и рисунок представлено два разных синонимичных корня: рис (1) и рис (2). Сколько разных корней представлено в словах водовоз и возводить? 1.два: вод и воз 2. три: вод, воз (1) и воз (2) 3.три: вод (1), вод (2), воз 4.три: вод, воз и возвод 5. четыре: вод (1), вод (2), воз (1), воз (2)lt;br /gt; 12 Некоторые маленькие дети спрашивают родителей: Зачем жуют добрана? О чем идет речь? 1.О болезни, 2. о пире, 3. о богатстве, 4 о доброте, 5.о детяхlt;br /gt; 13. _____ звук, _____ ветер, _____дыхание, _____ берег. Во всех этих словосочитаниях пропущены прилагательные, различающиеся только приставками. Восстановив общую часть всех прилагательных, определите, каков правильный порядок приставок 1. от-, по-, пре-, об-. 2. по-, пре-, об-, от-. 3. пре-, по-, об-, от-. 4. от-, пре-, об-, по-. 5. по-, от-, пре-, об-.

Автор: Гость