План к картине яблонской утро

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План к картине яблонской утро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛАН 1. Утро - начало нового дня 2. Передний план - девочка 3. Задний план - комната, балкон 4. Завтрак на столе 5. Впечатления о картине
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