У чего за носком пятка

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У чего за носком пятка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нибылицы. Нету такого существа.
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