План описания реки: 1) Найдем реку на карте и определим,на каком материке и по территории какой страны она протекает. 2) Определим,в каком направлении протекает река. 3) Определим,где исток и устье реки. 4)Определим, к какой ре...

География
План описания реки: 1) Найдем реку на карте и определим,на каком материке и по территории какой страны она протекает. 2) Определим,в каком направлении протекает река. 3) Определим,где исток и устье реки. 4)Определим, к какой речной системе относится река. 5) Опишем бассейн реки. Помогите,пожалуйста)))) Про реку Нил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Река Нил протекает по центральной и северной части материка Африка. 2) Река течет с юга на север 3) Исток реки находится на Восточно-Африканском плоскогорье - река Рукарара впадает в реку Карера. Устье - впадает в Средиземное море. 4) Площадь бассейна составляет приблизительно 350 тыс квадратных километров. Протекает по территории пустыня Сахара. В верхнем течении река имеет много порогов, каменистое дно, чем ближе к устью, тем спокойнее течение. При впадении в Средиземное море река образует дельту: распадается на множество рукавов. В Нил имеет не очень много притоков: Голубой Нил, Атбара, Собат, Эль-Газаль. Уровень воды в реке сильно изменяется по сезонам: зимой преобладают сухие тропические воздушные массы, мало осадков, уровень воды сильно понижается. Летом - влажные экваториальные массы приносят много осадков - уровень воды повышается, случаются наводнения.
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