План описания реки Волга 1)Местоположение(исток,устье,притоки) 2)В каком направлен??е течёт 3)Какая по характеру 4)Источники питания(годоой стог),5)Режим реки,6)Впадение и уклон реки(длинна)?

География
План описания реки Волга 1)Местоположение(исток,устье,притоки) 2)В каком направлен??е течёт 3)Какая по характеру 4)Источники питания(годоой стог),5)Режим реки,6)Впадение и уклон реки(длинна)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Русская равнина. Исток-Валдайская возвышенность, устье-Каспийское море, притоки-Ока, Кама.2) В основном с севера на юг 3) Равнинный тип течения 4) Питание смешанное 5) С весенним половодьем.
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