Составить кроссворд по теме кровь из 10-15 слов по биологии. помогите пж

Гость: Гость:

1. биологически активные вещества которые выделяются в кровь (гормоны) 2.защитная реакция организма,выражающаяся в остановке кровотечения при повреждении сосуда ( свёртывание крови) 3. человек дающий кровь ( донор) 4. человек которому вливают кровь донора (реципиент) 5. сколько всего групп крови (4) 6. красный дыхательный пигмент крови человека ( гемоглобин) 7.где тещёт кровь ( в сосудах) 8. артериальная кровь 9. венозная кровь 10. белок(антиген) содержащийся в крови людей (резус-фактор)