План рассказа дубровский

Гость: Гость:

1. Ссора старых приятелей. 2. Несправедливый суд. 3. Домой. 4. Не надо лекаря, батюшка скончался. 5. Я здесь уже не хозяин. 6. Пожар. 7. Разбойники. 8. Дефорж. 9. Трапеза у Троекурова. 10. А предчувствие не обмануло. 11. Затея Дубровского. 12. Спокойно, Маша, я Дубровский. 13. Князь Верейский. 14. Сватовство. 15. Княгиня или разбойница? 16. Пожалуйста, не хочу за князя! 17. Кольцо. 18. Князь мой муж. 19. Последние сражение.