План рассказа дубровский
Другие предметы
План рассказа дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ссора старых приятелей. 2. Несправедливый суд. 3. Домой. 4. Не надо лекаря, батюшка скончался. 5. Я здесь уже не хозяин. 6. Пожар. 7. Разбойники. 8. Дефорж. 9. Трапеза у Троекурова. 10. А предчувствие не обмануло. 11. Затея Дубровского. 12. Спокойно, Маша, я Дубровский. 13. Князь Верейский. 14. Сватовство. 15. Княгиня или разбойница? 16. Пожалуйста, не хочу за князя! 17. Кольцо. 18. Князь мой муж. 19. Последние сражение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно разобрать морфологический разбор слов: стервенея, давясь, падая, раскачивая, захлёбывающимися Срочно! Заранее спасибо!
Русский язык
Восстанови и запиши предложения. Подчеркни предлоги. Слова: воробьёв, в, нашем, синиц, зимой, полно, лесу, пищат, кормушек, вокруг, и, летают, они
Английский язык
Русский язык