План создания благотворительной организации
Обществознание
План создания благотворительной организации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего, нужно понять она будет зарегистрирована государством или нет!Если нет, то есть акции чья-то жизнь уже не мелочь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте словообразовательный разбор указать способ образования слов пересадка, жизнеспособность, столпиться. бездарный
Русский язык
Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще ...
Информатика
Procedure F(n:integer); begin if n>0 then begin f(n-1); F(n-3); writeln(n); end; writeln (n+3); end; Что напечатает программа ...
Математика