Сделайте словообразовательный разбор указать способ образования слов пересадка, жизнеспособность, столпиться. бездарный

Русский язык
Сделайте словообразовательный разбор указать способ образования слов пересадка, жизнеспособность, столпиться. бездарный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пере + садить жизнь + способность, способность к жизни толпа дар, дарование, одарённый
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