Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков,каждый прыжок-10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/сек.Догонит ли он кенгуру?Помогите решить задачу!:)
Математика
Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков,каждый прыжок-10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/сек.Догонит ли он кенгуру?Помогите решить задачу!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость кенгуру-10м/минскорость капитана-10м/с=600м/мин600>10не ДОГОНИТ Кенгуру в минуту делает 70 прыжков - 10 метров 70 делить на 10=7 - это прыжков в 1 метре или
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