Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков,каждый прыжок-10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/сек.Догонит ли он кенгуру?Помогите решить задачу!:)

Математика

Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков,каждый прыжок-10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/сек.Догонит ли он кенгуру?Помогите решить задачу!:)

Автор: Гость