Видели вы где нибудь литературные и архитектурные памятники 12-13 века

История
Видели вы где нибудь литературные и архитектурные памятники 12-13 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)"Золотые ворота" город Владимир. 2)Велико-Новгородский кремль. 3)Разные соборы, например Успенский. Только вопрос, видел ли ТЫ, а не что ты знаешь...
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